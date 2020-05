A partir de este lunes todos los comerciantes tienen que atender con tapa bocas

Este lunes comienza en nuestra provincia la «cuarentena focalizada» anunciada días atrás por el gobernador Sergio Ziliotto donde junto al Comité de Crisis decidieron que varias actividades vuelvan al movimiento. En el decreto provincial se exige que todo el personal que trabaje en comercios deberá atender con protectores que tapen la boca, naríz y mentón.

Las nuevas actividades exceptuadas son las siguientes:

-La venta de mercaderías elaboradas y no elaboradas, repuestos y accesorios, comercios mayoristas y minoristas y toda actividad comercial con habilitación municipal se pueden realizar de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Deben tener un máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un cliente cada 10 m2. No pueden estar más de dos personas dentro del local por cada 10 m.2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.

-Los colegiados profesionales y las cajas previsionales y de seguridad social -con atención exclusiva de esos colegiados- pueden atender de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Deben tener un máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un colegiado cada 10 m2. No pueden permanecer más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.

– Las tareas de trabajadores alcanzados por el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares y/o trabajo doméstico se pueden desarrollar de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. No se realizan tareas los sábados, domingos y feriados.

-Las actividades y servicios de los centros de estética, peluquerías y barberías se pueden realizar de lunes a viernes, de 13 a 18 horas, con turno previo y sin espera. Deben tener un máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un cliente cada 10 m2. No pueden asistir más de dos personas dentro del local por cada 10 m2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.

-El ejercicio profesional de abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, agrimensores, entre otros, es de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Pueden concurrir a lugares de trabajo, pero no se permite la atención al público. No se desarrolla actividad los sábados, domingos y feriados.

-Las actividades relacionadas con la atención de la salud, como psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre otros, son de lunes a viernes de 13 a 18 horas, con turno previo y sin espera. Máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un cliente cada 10 m2. No pueden permanecer más de dos personas dentro del local por cada 10 m2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.