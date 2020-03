Bancos no cobrarán cargos ni comisiones por usar cajeros automáticos hasta el 30 de junio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió hoy que los bancos no podrán cobrar cargos ni comisiones por ninguna operación realizada en cajeros automáticos hasta el próximo 30 de junio.

La medida implica que las entidades financieras no les cobrarán a sus clientes por depósitos, extracciones, consulta de saldos o cualquier otra operación, sin importar el tipo de cuenta de que se trate, la cantidad de operaciones hechas en el mes ni distinguir entre clientes o no clientes.

A través de su Comunicación A 6945, el BCRA determinó: «Hasta el 30.6.2020 inclusive, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe –salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del equipo– ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación”.

La extracción de dinero en cajeros automáticos es siempre gratuita, en cualquier cajero y en cualquier red, para quienes cobran sueldos, jubilaciones o beneficios sociales, hasta el límite de esos haberes. Pero los bancos pueden aplicar comisiones a quienes extraen por encima de esos montos.

Desde las entidades financieras y el propio Banco Central se recomienda con firmeza a la población utilizar los medios electrónicos de pago, ya que la misma tarjeta de débito que se usa para extraer dinero del cajero puede utilizarse para comprar en supermercados y almacenes.

Asimismo, tanto a los asalariados como a cualquier cliente bancario, los bancos suelen ofrecer la operación en cajeros en forma gratuita en los equipos de sus propias sucursales. Pero cobran comisiones si el cliente de un banco extrae dinero en un cajero de otra entidad. Y esa comisión habitualmente es más cara si la extracción se hace en un cajero de otro banco y otra red. Es decir, un cliente de un banco de Red Link paga una comisión más cara si retira dinero de un cajero de la red Banelco, y viceversa.

Por lo tanto, hasta el 30 de junio el público podrá usar los cajeros, más allá del tipo de cuenta que tengan, del banco y de la red a la que pertenezca el cajero y de la cantidad de operaciones que hayan hecho en el mes. Muchos bancos dan a sus clientes una cantidad limitada de operaciones gratuitas por mes y comienzan a aplicar cargos sobre el excedente. Todas esas decisiones comerciales de los bancos quedarán sin efecto hasta el 30 de junio.

“La medida tiene como objetivo que las personas circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la pandemia de Coronavirus COVID-19”, explicó el Banco Central.

De esta manera, se limita la circulación de público hacia los cajeros, en aras de favorecer la cuarentena. La Comunicación del BCRA también aclara que no habrá límites en el monto a retirar, de manera de reducir las visitas al cajero. Muchos bancos ya habían decidido ampliar ese monto, en algunos casos hasta $30.000 diarios. No obstante, existe un límite diario por razones de seguridad que seguirá siendo respetado.

Al estar las sucursales cerradas por las restricciones dispuestas por el Gobierno, el cajero puede servir para realizar otras operaciones además de retirar efectivo. Dado que hoy se reabrió el clearing, puede ser utilizado para recibir depósitos de efectivo y de cheques, o también para responder consultas de saldos, hacer transferencias a otras cuentas, pagar facturas de servicios públicos y gestionar claves para homebanking, entre otros usos.

Cabe destacar que desde las entidades financieras y el propio Banco Central se recomienda con firmeza a la población utilizar los medios electrónicos de pago, ya que la misma tarjeta de débito que se usa para extraer dinero del cajero puede utilizarse para comprar en supermercados y almacenes.

En el contexto de la cuarentena, se considera conveniente usar efectivo solamente en aquellas operaciones en que no existe otra opción. Para los comercios, tanto grandes como pequeños, aceptar pagos con tarjeta de débito es obligatorio por normativa de la AFIP.

En el país existen además 4.900 puntos de extracción no bancarios: las grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio, entre muchos otros comercios, permiten retirar efectivo al momento de hacer una compra con tarjeta de débito.