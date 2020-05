Castex: recomiendan caminatas por terminación de DNI y no se puede en espacios verdes

La intendente Mónica Curutchet adhirió a los decretos provinciales N° 480, y N° 764, y se prorroga el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 10 de mayo en la localidad de Eduardo Castex.

La caminatas pueden hacerse con un máximo de dos personas y se recomienda que sean con la determinación del DNI, los sábados con par y 0 mientras que los domingos los impares y los feriados por la mañana par y 0 y por la tarde los impares. Las salidas podrán ser por 1 horas y a no mas de 500 metros del lugar de domicilio no permitiéndose los espacios verdes como la Pista de la Salud.

NUEVAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS, a cumplirse a partir del lunes 04 de mayo, por Decreto Prov. N°764:

1) Venta de mercaderías elaboradas y no elaboradas, repuestos y accesorios, comercios mayoristas y minoristas y toda actividad comercial con habilitación municipal. HORARIO de 14hs a 18hs. De Lunes a Viernes. Máximo de 1 persona empleada cada 10mts.2 y 1 cliente cada 10mts.2. No pudiendo haber más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2.-NO SE ABRIRÁ AL PÚBLICO SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS.-

2) Colegios Profesionales y Cajas Previsionales y de Seguridad Social. HORARIO de 13hs a 18hs. Atención exclusiva a colegiados. De Lunes a Viernes. Máximo de 1 persona empleada cada 10mts.2 y 1 colegiado cada 10mts.2. No pudiendo haber más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2.-NO SE ABRIRÁ AL PÚBLICO SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS.-

3) Tareas de trabajadores alcanzados por el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares y/o trabajo doméstico. HORARIO de 8hs a 18hs. De Lunes a Viernes.-NO se realizarán tareas SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS.-

4) Actividades y/o servicios de los centros de estética, peluquerías y barberías. HORARIO de 13hs a 18hs, CON TURNO PREVIO Y SIN ESPERA, De Lunes a Viernes. Máximo de 1 persona empleada cada 10mts.2 y 1 cliente cada 10mts.2. No pudiendo haber más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2.-NO SE ABRIRÁ AL PÚBLICO SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS.-

5) Ejercicio profesional de Abogados, Contadores, Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obra, Agrimensores entre otros. HORARIO de 13hs a 18hs. De Lunes a Viernes. PUEDEN CONCURRIR A LUGARES de TRABAJO, PERO NO SE PERMITE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. NO SE DESARROLARÁ LOS SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS.-

6) Actividades relacionadas con la atención de la salud: Psicólogos, nutricionistas, Kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos entre otros. HORARIO de 13hs a 18hs, CON TURNO PREVIO Y SIN ESPERA, De Lunes a Viernes. Máximo de 1 persona empleada cada 10mts.2 y 1 cliente cada 10mts.2. No pudiendo haber más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2.-NO SE ABRIRÁ AL PÚBLICO SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS

7) Actividades de Escribanos, Martilleros y Corredores de Comercio. HORARIO de 13hs a 18hs, CON TURNO PREVIO Y SIN ESPERA, De Lunes a Viernes. Máximo de 1 persona empleada cada 10 mts.2 y 1 cliente cada 10 mts.2. No pudiendo haber más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2.-NO SE ABRIRÁ AL PÚBLICO SÁBADOS – DOMINGOS Y FERIADOS.-

8) Se podrá realizar SALIDAS DE ESPARCIMIENTO durante 1 (una) hora, en un radio de 500 mts del domicilio, de a 2(dos) personas en el caso de ser convivientes, salvo la salida sea con menores de 12 años, que pueden salir 2 (dos) niños en forma conjunta con un adulto. NO EN PLAZAS, NI PARQUES, NI SIMILARES (queda prohibida la circulación en la Pista de la SALUD).-