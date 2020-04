Castex solicitará 15 millones para pagar sueldos

La intendenta de la localidad de Eduardo Castex, Mónica Curutchet confirmó a esta corresponsalía que el municipio solicitará ayuda al Gobierno Provincial para pagar los sueldos del mes de abril.

Eduardo Castex (Corresponsal) – «Son 15 millones de pesos que necesitamos para pagar los sueldos tanto para el personal de planta permanente como jornalizados. Hoy estamos complicados como creo que están todas las municipalidades de nuestra provincia. Cuando asumimos habíamos pedido un anticipo de coparticipación que terminamos de devolver el mes pasado y ahora no tenemos recursos para pagar los sueldos» remarcó Mónica Curutchet quien además dijo que desde provincia ya se habían informado de cómo estaba el municipio.

Acompañamiento a las medidas del Gobierno Provincial

La jefa comunal comentó a La Reforma que la decisión de acompañar las decisiones del Gobierno Provincial es una manera de trabajar en forma conjunta y coordinada. «Anoche (por el domingo) esperamos que medidas tomaba el gobernador Sergio Ziliotto y de ahí evaluamos con el Comité de Crisis local que medidas adoptaríamos para nuestra ciudad. Creo que son correctas porque no debemos relajarnos y creer que acá no pasa nada, si bien no tenemos una transmisión comunitaria no quiere decir que esto algún día pueda llegar y encontrarnos desprevenidos”, destacó.

“El virus llegó a todo el mundo y no tenemos que pensar que no puede llegar, se tomaron medidas a tiempo y debemos continuar con este camino. Es cierto que hay algunos rubros que piden poder trabajar como las peluquerías pero por ahora creemos atinado al igual que los momentos de esparcimiento que deben esperar algunos días más para poder retomar”, puntualizó la mandataria.

Una hora más para quienes desempeñen oficios

El municipio de Castex se adhirió a la Resolución del Gobierno provincial y todos sus anexos para prolongar la cuarentena y determinó que a nivel local los electricistas, plomeros, gasistas, pintores y demás trabajadores que estén contemplados como excepción, podrán trabajar de 9:00 a 13:00 y los albañiles de 14:00 a 18:00. Siempre dando a conocer el lugar que lo harán y quienes serán las personas ante la oficina de Obras Públicas mediante un llamado telefónico.