Denuncian al intendente de Metileo por la propiedad de un terreno

Un vecino de la localidad de Metileo denunció que el intendente Juan Carlos Pavoni se quiere quedar con su terreno, el cual ocupa desde hace 35 años y está realizando todos los trámites para escriturar. Juan Carlos Fridel denunció maniobras ilegales del jefe comunal y hasta persecución en el pueblo contra él y sus hijos.

“Tengo un terreno en Metileo que me regaló el intendente Ibrahim Lucca en 1985, que a su vez lo había donado un señor Abraham Blinder. En todo este tiempo lo tuve que acomodar mucho, lo estuve trabajando”, relató a El Diario el vecino. Agregó que empezó a legalizar en 2016 el terreno, que tiene casi media manzana. “Presenté carpetas al Concejo y el intendente las rechazó, dos veces”, contó.

Fridel continuó con los trámites en la Dirección de Catastro, contrató un agrimensor para hacer los planos del terreno y presentó todos los papeles para convertirse en titular del predio que ocupa hace más de tres décadas. “Terminé de legalizar el terreno el 10 de julio de 2019, cuando mi abogada mandó toda la carpeta siendo poseedor, con el plano registrado, con el informe general de Catastro, con el informe del Boletín Oficial de poseedor, de Rentas, con el informe de dominio, mandamos todo al juzgado esperando qué juez tocaba para definir”, detalló Fridel.

Y denunció que, durante esos años de trámites, el intendente Pavoni realizó una serie de maniobras para que ese terreno quedara para el municipio. “Este intendente de ahora hizo planos truchos, lo hizo registrar a espaldas del director de Catastro, del Concejo Deliberante”, indicó.

Y detalló que “en 2018 sacó la carpeta que había presentado en Catastro con el plano, trazó un plano trucho y lo juntó a unos planos de otros 23 terrenos de la zona norte y noreste de Metileo”. Fridel aclaró que el terreno en disputa “queda al oeste de la localidad” y que Pavoni “lo mezcló ahí para que no se diera cuenta el director de Catastro ni el Concejo”. El motivo sería que no se reconociera que el plano del legajo no era el mismo que habían visto en Catastro

“Una vez que se los registraron, también le mintió al Concejo para hacer la prescripción de esos terrenos. Hizo todo por la parte administrativa, sin pasar por Catastro, sin hacer mensura. Es un fraude muy grande que me hizo en 2018”, reiteró el vecino de Metileo.

Escritura

La situación continuó el año pasado. “En octubre-noviembre de 2019, este señor (por Pavoni) hace una escritura y manda al Registro de Propiedad que el terreno se encontraba baldío y abandonado. Incluso hizo borrar mis cuentas de Rentas y todo lo que yo venía pagando”, contó Fridel. “Se burló de Catastro, del Registro de Propiedad, les mintió a los abogados de Casa de Gobierno que vinieron a firmar los planos, hasta pasó sobre el juez porque hizo una escritura sobre un terreno que está en trámite”, se quejó.

Actualmente hay una nulidad presentada al Registro de la Propiedad porque “el terreno esta en trámite de prescripción”, dijo Fridel.

Además, se quejó de la persecución que sufre junto a su familia por parte del jefe comunal.

“Hizo quedar mal a mi familia, a mis hijos. No hemos podido agarrar un trabajo desde que él está en el Gobierno”, acusó el vecino.

“Desde 2018 vengo tratando con esta persona. Él sabe bien que ese terreno es mío hace 35 años. Si hubiera tenido un plano de verdad y la escritura, me hubiera sacado hace rato, no es una escritura legal eso que presenta”, agregó Fridel.

Y concluyó: “El juez tiene 113 fotos del terreno más todos los papeles de los trámites que vengo haciendo y hay mucha gente que es testigo”.

