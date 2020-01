El albo castense y una nueva ilusión en el 2020

Esta tarde Racing Club de Eduardo Castex realizó la presentación de lo que será su participación en el Torneo Regional de Fútbol, la cuarta categoría del fútbol argentino.

Los albos jugarán por segunda vez consecutiva esta instancia y por mérito propio, los gatos compartirán grupo con Costa Brava, All Boys de Santa Rosa y Atlético Macachín.

Racing tiene la mirada puesta en el Torneo de la Liga Pampeana y la dirigencia hizo un notable esfuerzo para mantener a la mayoría de los jugadores del año pasado y repatriar a varios que estaban dentro de la Liga pero eran jugadores de la institución. El primer compromiso será este Regional donde la intención es poder pasar de grupo y poder llegar a los play off. Son pocos los refurezos porque la intención es darle rodaje a los jugadores que están en el club ya que en una parte del año jugarán el Regional como así también la Liga Pampeana de manera simultánea.

Objetivo pasar de instancia

Este medio le consultó al dirigente Claudio Dall Asta de cual es el objetivo principal del club para el presente año.

“En cuanto al Regional sería el de poder pasar de instancia. El año pasado fue el de participar y conocer la categoría pero nosotros no dejamos de pensar en la Liga. Este año nos animamos un poco más y queremos tratar de llegar a algún play off. Hicimos un esfuerzo importante para conservar la mayoría del plantel. Incorporamos a jugadores que eran del club y por diferentes motivos no estaban como Brian Cáser, Matías Bruno, Pedro Pregno y Maximiliano Pascual que vienen de jugar en Primera. Este torneo nos dará la oportunidad de darle rodaje a los juveniles del club porque en una parte vamos a estar jugando el Regional y la Liga Pampeana, es un desafío lindo

Jugar de noche el Regional.

Dall Asta informó que la intención de Racing Club en principio es jugar de noche al menos los primeros partidos del Regional ya que la temporada estival lo permitirá. Recordamos que el año pasado una tormenta afectó en gran parte el sistema lumínico y desde la dirigencia estarían trabajando para poder dejar todo el sistema listo antes de que comience el Regional.

Plantel cerrado.

Edgardo Leguizamón comentó que en principio estaría el plantel cerrado. “El 24 de diciembre comenzamos a armar el plantel con los dirigentes. A Cristian (por Díaz) lo veníamos siguiendo desde hace 2 años y a Walter (por Girón) lo conocíamos y lo podemos tener. Queremos darle rodaje a los chicos del club y con estas incorporaciones nos retiramos del mercado.

La motivación del Tuco.

Tengo 51 años de edad y siento pasión por lo que hago. Anoche no pude dormir por la emoción de que hoy empezábamos la pretemporada y eso sigue desde el primer día como cuando arranque en Pico FBC. Si uno eligiera diría ojalá sea como el año pasado pero un sabe que es muy competitivo. Estar en Racing es ser un privilegiado y porque no pensar que el día de mañana Racing pueda jugar un Federal A. Con Dall Asta nos conocemos desde el 2014 y no todas son buenas, tenemos nuestras discrepancias pero siempre en el de poder sumar.

El Caldén de Plata sigue en el albo

Nicolás Bellendier viene de ganar 3 Torneos Provinciales de manera consecutiva, además ganó el Apertura del año pasado con Ferro e hizo lo propio en el Clausura con Racing y ser campeón de la Liga Pampeana.

“De chicos nos formamos con una pelota en los pies y la motivación de seguir en Racing es porque es un club que siempre está prendido en todo. Antes de venir sabía que era un club ordenado y fue una decisión difícil dejar un lugar donde estaba cómodo pero fue mucho más fácil el querer quedarme porque valore el orden que hay en Racing donde se trabaja de manera profesional”, dijo Bellendier.

Por otra parte el arquero habló sobre el Regional y dijo, “me hubiera gustado jugar con otros clubes de otros lados, es un torneo fuerte pero es muy importante que muchos clubes pampeanos de animen a participar porque le hace bien a nuestro futbol. Nosotros tenemos un plantel que nos conocemos en su mayoría y puede ser una ventaja pero hay que estar atentos porque un día malo te puede dejar afuera.

Apoyo del gobierno provincial

Jugar este tipo de competencias no es fácil si se lo mira desde el lado económico. La Reforma le consultó al dirigente Dall Asta como lo afrontaría el albo este torneo. “Justamente mañana (por hoy miércoles) tenemos una reunión con el gobierno provincial y seguramente se dispondrá del apoyo. Estaba plasmado que el campeón del Provincia iba a tener ese apoyo así que seguramente hablaremos de eso, en ponernos de acuerdo y ya que ahora sabemos el grupo sabemos los kilómetros que tenemos que hacer. Nosotros ya sabíamos que lo íbamos a jugar e hicimos un esfuerzo grande para retener la mayoría del plantel pero siempre con los pies en la tierra.

La ilusión de Brian Montero.

Brian Montero fue una pieza fundamental el año pasado en Racing Club y renovó contrato para seguir en este 2020. “Arranca un año nuevo y se renuevan las ilusiones. Tenemos un grupo sólido y esperamos que este año sea el mejor uno quiere aportar lo que puede y estoy a disposición del técnico para jugar en el puesto que él decida”

“Con el Tuco nos conocemos de muy chico y eso ayuda mucha, tenemos nuestra discusiones pero uno siempre está para sumar y me siento muy cómodo”

Los candidatos son Costa Brava y All Boys

Edgardo Leguizamón narró que jugar este tipo de torneos ayudan mucho a un grupo y consultado por quienes son los candidatos en el grupo no dudó en decir que para él son Costa Brava y All Boys de Santa Rosa. “Costa quiere proyectar a nivel nacional porque hace años que no lo hace y All Boys está siempre prendido en todo. Nosotros estamos tranquilos porque tenemos mucho trabajo y la ventaja es que nos conocemos e ir de menor a mayor como el Provincial. Fuimos los mejores hasta ayer porque hoy tenemos que revalidar todo y eso se hace entrando y con armonía.

El cuarto Regional del Paqui Ramírez

Otro de los que tendrán continuidad en este 2020 es el Paqui Ramírez y será su cuarta participación en el mismo. “es un torneo duro, nos encontramos con equipos que son de La Pampa pero cuando salís se hace difícil y creo que tenemos una base sólida y confío que vamos a andar bien”

Ramírez proveniente de la Liga Cultural detalló que la Liga Pampeana es mucho mas competitiva, “recuerdo que el año pasado Parera venía mal y nosotros arriba y nos complicó. Eso no sucede en la Cultural, los de abajo no son de darle pelea a los de arriba”

Por otra parte habló sobre la motivación de seguir en el albo castense, “la gente te hace quedar, por ahí estaba muy aferrado a Belgrano de Santa Rosa y me costó venir. Me habían hablado un par de veces para que venga pero yo estaba muy aferrado y creo que fue una de las mejores decisiones el haber venido a Racing”.