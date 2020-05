Fabrican con pallets casitas para perros callejeros

Varios perros callejeros de la ciudad de Santa Rosa pueden dormir en su propia «casita» gracias a la acción solidaria de un vecino que en sus tiempos libres junto a amigos preparan las «cuchas» para perros de la calle.

Miguel Guliani vive en Santa Rosa, heredó la profesión de carpintero de su padre y por los ratos libres piensa y acciona para los perros que están en la calle estén un poco al resguardo.

“Todo comenzó con las ganas de hacer algo y hay mucha gente que hace cosas por los demás, por los perros en este caso porque es lo que se. Mirá, el año pasado hice un curso de carpintería de las cuales la mayoría eran mujeres y del boca en boca terminó como en 100 personas. Ellos venían una vez a la semana en grupos diferentes y salió esta idea de ayudar. Es así que empezamos hacerla con madera de machimbre, porque era lo que tenía acá pero luego salió esto de hacerlas con pallets”, explicó Miguel.

Asimismo, añadió que “aclaro que sólo es para perros callejeros y no lo hago para gente en particular porque la idea es darla a perros que están en la calle. La gente me contacta por Facebook y me dice que tiene perros que duermen en la cuadra y ahora con el frío le quieren dar algo de protección. Este año me está ayudando una amiga que es costurera, y sin cargo, además de darle la casita también le damos la ropita para el perro. Ellos no tienen la culpa de estar así en la calle bajo la lluvia o con el frío y los vecinos las ponen en la entrada de algún porche o garaje para que estén cómodos”.

Miguel expresó que las casitas para los perros están construidas con maderas de pallets y forradas con bolsas de consorcio. “yo le pido a la gente que me traigan los pallets, si bien con el nylon son fáciles de romper la idea es que no destrocen porque siempre hay algún vándalo que se tienta”.

Al finalizar el entrevistado recalcó: “como yo hay mucha gente que le gusta ayudar y lo hace desde el anonimato. Ya sea con comida, con pagar un veterinario o dándole un albergue o abrigo a los perros de la calle”.