Gobierno confirmó un caso positivo en General Pico de Coronavirus

El caso estaba en aislamiento estricto y seguimiento por el equipo de salud de la localidad. El estado general del paciente es bueno.

La sintomatología que define a una persona como posible caso de COVID-19 es la presencia de fiebre y de uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta). Además, se la vincula al hecho de que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o tenga un historial de viaje fuera del país o a zonas de Argentina con transmisión local del virus (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana, provincia de Chaco, provincia de Santa Fe, Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Río Cuarto o Ushuaia). También se estudia a los pacientes con diagnóstico de neumonía.

A la fecha, La Pampa tiene 4 casos confirmados de COVID-19, todos pacientes con antecedentes de viaje al exterior que se encuentran monitoreados por el equipo de salud.

Las muestras para diagnóstico de COVID-19 son procesadas por el Laboratorio Central de la Dirección de Epidemiología de la provincia.

La Pampa se mantiene en etapa de contención, con alta sensibilidad en la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna, con medidas intensivas para reducir la circulación del virus y disminuir su transmisión.

El total de casos confirmados en Argentina es de 1727, de los cuales 60 fallecieron. Del total de esos casos, 718 (44,1%) son importados, 563 (34,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 175 (10,75%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

RECOMENDACIONES:

Continuar con el aislamiento social y obligatorio.

Lavado frecuente de manos con agua y jabón por 40” a 60” o utilizar alcohol en gel.

Estornudar en el pliegue del codo.

No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca.

Ventilar los ambientes.

No compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal.

Limpiar los objetos y las superficies que se usan con frecuencia.

Si presenta alguno de los síntomas y tiene el antecedente de viaje a zonas señaladas consultar al 0800 333 1135. No se automedique.