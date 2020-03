Hacienda excluyó a casi 9000 contribuyentes del SIRCREB

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que reformulará el esquema de seguimiento de aquellos contribuyentes que han regularizado su situación fiscal con la provincia de La Pampa.

A horas de haberse reunido con integrantes de la Unión Industrial de La Pampa (UNILPa), ante quienes mencionó la posibilidad concreta de avanzar en modificaciones al sistema, el Gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, anunció a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, una serie de medidas respecto a la aplicación del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). La decisión alcanza en un primer momento a cerca de 9000 contribuyentes. El Ministerio confirmó la decisión de excluir del padrón que mensualmente se envía a las entidades financieras a través del SIRCREB, a los contribuyentes alcanzados por el “Régimen de Recaudación e Información de Acreditaciones Bancarias” que al 28 de febrero próximo pasado, a quienes cumplieron con las siguientes condiciones: a) No registraron deuda con la Dirección General de Rentas de la provincia de La Pampa b) Durante los últimos doce meses anteriores sus ingresos hubieren resultado alcanzados por la alícuota de control (0,01%) c) Desarrollaron sus actividades únicamente en la provincia de La Pampa, ya que los contribuyentes que tributan mediante el Convenio Multilateral mantienen su vinculación al padrón del SIRCREB conforme a las normativas dictadas por la Comisión Arbitral. Del mismo modo se amplió que en los meses subsiguientes se repetirá el procedimiento para el resto de los contribuyentes que no fueran alcanzados por el beneficio, verificando el cumplimiento de las condiciones antes detalladas al último día hábil del mes anterior al del período en el cual se efectúa el análisis. Como contrapartida, los contribuyentes que resulten beneficiados con esta medida deberán presentar en forma anual y en conjunto con la Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos, un resumen de sus acreditaciones bancarias.