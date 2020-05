Hoy se cumple 1 año que Mónica Curutchet fue elegida como la primera mujer intendente

Hoy 19 de mayo se cumple 1 año de que Mònica Curutchet fue electa como la primera mujer intendente de Eduardo Castex. En una entrevista por FM FULL 94.9 la primera mandataria hablo sobre este acontecimiento que la lleva a ocupar el sillón de la calle Padre Durando.

En primer lugar comentó sobre sus inicios en política «la verdad que llegué a concejal y no es algo que había planificado sino que tenía como referente a Marta Soma quien me dio el lugar pero la idea era llegar al Juzgado de Paz donde me podía desempeñar muy bien y luego ir por la intendencia pero las cosas salieron distintas y en 2018 cuando había que definir candidaturas porque hubo adelantamiento de las elecciones y el echo de que los máximos referentes políticos de la UCR me dieron el apoyo hizo que sea la candidata y sin el apoyo de todos los grupos no hubiera llegado».

Curutchet comento que en el 2017 cuando acompañó a Martìn Berhongaray en la campaña legislativa nacional fue un puntapié para pensar en una candidatura en el 2019. «Sentía que era el momento de una mujer y esa mujer era yo».

Mónica Curutchet fue la candidata del consenso, la que unió en ese momento a la oposición. La UCR tenía un par de referentes pero no terminaban de armar un equipo sólido para enfrentar al PJ que venía ganando varias elecciones seguidas y con un fuerte apoyo del gobierno provincial pero también el radicalismo venció de manera contundente en una interna a la candidata del PRO en Eduardo Castex que fue Paula Kohan a quien le ganó categorícamente.

«La campaña fue muy larga, durante un año con mucho trabajo y casi sin recursos económicos pero con muchas ganas y fue inolvidable tanto para mí como para el grupo de trabajo de los cuales muchos están conmigo hoy.

En cuanto a las elecciones se refirió cómo fue enfrentar a un PJ que estaba fuerte, «nunca el peronismo está debilitado y es un error creer eso y mas en la provincia. En aquel momento lo dije y hay circunstancias de la vida que el voto de la persona valia mucho porque votaron al candidato y había una disconformidad con el peronismo y quiero que ellos no se sientan defraudados y quiero ser la intendenta de todos los castenses y no solo con los que tienen simpatìa con los radicales. Soy una persona que trata de focalizar en eso, no solo en los partidos sino en la gente en este ejercicio de mandato.

Repuntada de casi 20 puntos

Todas las elecciones son particulares porque en la interna fue una cosa y yo no pensé en eso sino en mayo en la general porque pasamos de 800 votos hasta pasar los 3400 a las generales y les voy a contar una infidencia. «Ya había largado la candidatura y me traen una encuesta que me daba como 15 puntos abajo de diferencia con Marcelo Steinbauer y con ganas de dejar todo pero èl politòlogo que me ayudo me explica como venia la proyección y sin dudas no se equivocó y le voy a estar agradecida siempre. Venía muy abajo y lo pudimos remontar, la encuesta era muy amplia pero cuando me mostró la intención de votos que tenía con el peronismo empezamos a trabajar en diferentes puntos y para llegar me dijo por donde teníamos que ir y subimos casi 20 puntos siguiendo los consejos de quienes saben, por eso recalco siempre que hay que escuchar a los eruditos en cada tema.

Funcionamos con la mitad de personal.

En cuanto a la actualidad Mònica Curutchet narró que entiende que el pueblo no está de la manera que le hubiera gustado. «El pueblo no está desprolijo pero estamos funcionado con la mitad de personal y cuando comenzó esta pandemia lo hicimos con un 10% y vamos a mejorar eso. Ya tenemos las máquinas trabajando en algunas calles del pueblo pero ahora vamos a sacarlas a los caminos vecinales porque algo que anuncie el día que gane y antes también era que parte de lo recaudado con las guías teníamos que volver a los productores. Ahora trabajaremos para mejorar eso