«Queremos soñar en grande»

No ha pasado desapercibida su figura en los últimos cinco años. Ni mucho menos. Desembarcó en la Unión Deportiva Vértiz para transformarse enseguida en baluarte ofensivo, en dolor de cabeza para los defensores de turno.

En el ‘Canario’ gritó campeón, como también lo hizo después en Alvear F.Club (donde convirtió más de 40 goles), y hace poco en Racing de Castex, erigiéndose en referencia del equipo albo que obtuvo el torneo Provincial. Juan Sebastián Leguizamón es un delantero que ha mostrado rasgos propios del viejo potrero. De físico “grandote”, su capacidad goleadora quedó expresada en este último tiempo, donde sus remates pueden llevar pimienta o técnica.

Formado en las divisiones inferiores de Arsenal, el nacido en San Justo tuvo un paso por Tristán Suárez, previo a su arribo al fútbol de la Liga Pampeana. Su presente se llama Racing, donde el objetivo primario se llama Regional Amateur, próximo a iniciarse. “Las dos primeras semanas de la pretemporada fueron intensas, el grupo humano es muy bueno, y los muchachos que se sumaron ahora me sorprendieron para bien. Por ejemplo, Brian Caser ha regresado con otra madurez propia de la edad, cuando lo conocí era más pibe y por ahí le pedían cosas que lo excedían, y hoy tranquilamente puede ser protagonista de un equipo. Hay mucha expectativa, los dirigentes están entusiasmados y nosotros también, pensamos en pasar esta zona y en seguir escalando en la competencia”, contó Leguizamón, de 27 años.

Racing hará su debut oficial en 2020 visitando a Costa Brava, en el inicio del certamen regional. En la semana jugó su primer amistoso ante Jorge Newbery de Villa Mercedes (derrota 3-2), y el lunes enfrentará en el Héctor Nervi a Sportivo Realicó, en el segundo y último encuentro preparatorio. “La zona es jodida, nos conocemos todos muy bien, Costa trajo buenos jugadores pero considero que nosotros tenemos un poco de ventaja. Si empezamos a andar bien, y se avanza en la competencia, se transformará en un problema lindo para el técnico teniendo en cuenta que puede coincidir con el campeonato local. Racing no tiene un plantel tan largo pero hay cuatro o cinco juveniles que están para jugar sin problema en la Pampeana, por lo que se encarará lo que viene con todo, y después que venga lo que tenga que venir. Desde que llegué a la provincia veía como Racing estaba siempre cerca, le faltaba cinco para el peso, pero estaba ahí. Hay una base armada, con jugadores que se vienen quedando en el club, y eso es muy importante. Queremos soñar en grande”, aseguró.

“En algún momento regresaré a Pico FC”

Leguizamón, que vistió la camiseta de Pico F.Club en el campeonato de Primera B 2019, contó que previo a su vinculación con el albo castense, había recibido varias ofertas de otros clubes, pero sus ganas de sumarse a Racing fueron decisivas. “Edgardo (Leguizamón) es un técnico muy exigente, que no deja que uno se relaje, y en ese sentido se viene haciendo entrenamiento en doble turno. Se trabaja con mucha humildad. Hace cinco años que me vine a esta provincia, integré grandes equipos, gané títulos, y me siento muy cómodo ahora en Racing. Me hablaron para irme al fútbol mendocino, también a San Luis, pero en este momento quiero privilegiar otras cosas, como mi familia y el hecho de sentirme bien donde estoy”.

Consultado por lo vivido con el albinegro, en ocasión de quedar postergado el sueño de ascender, el futbolista expresó que “me sumé en el año del centenario del club, era lindo el desafío de devolverlo a Pico FC al lugar que se merece, y por ahí, después de jugar 15 partidos, anotar 11 o 12 goles, y marrar ese penal, el primero desde que jugaba en la Pampeana, fue algo muy triste para mí. Lo vengo diciendo, en algún momento regresaré al decano, con esa espina no me voy a quedar. Lo que pasó es una deuda que siento que tengo”.

Finalmente, el goleador anticipó que el campeonato liguista de este año “será el mejor desde que lo juego, lo veo de esa manera. Varias instituciones celebran sus centenarios y quieren lograr lo máximo, de ahí que se reforzaron como lo han hecho en estas semanas. Pienso que si eso no sucedía, Racing iba derecho a ganar todo otra vez. Ahora estará algo más complicado, pero estamos muy convencidos en lo nuestro”.

