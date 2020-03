Se realizó aplicación de siembra aérea en 25 de Mayo

Con este cometido el miércoles pasado arribó al aeródromo local un avión procedente de General Pico para realizar la siembra aérea de cultivos de cobertura. Las tareas fueron seguidas de cerca por la gerente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), Natalia Gaccio, y el ingeniero agrónomo de la empresa Nicolás García.

AB Agro es una firma de Rosario que desembarcó en la zona de 25 de Mayo en el año 2007. El emprendimiento se inició en la zona de riego con cultivos forrajeros con el tradicional método por manto. Con el correr de los años se amplió el área de producción pero incorporando el sistema por aspersión, a través de los pivotes.

El EPRC ha generado en los últimos años la llegada de inversores a 25 de Mayo en el área bajo riego, provocando la creación de puestos de trabajo, sumando diversidad de cultivos y tecnología para la utilización óptima del agua del río Colorado.

Las inversiones del Gobierno provincial en infraestructura en eficiencia de riego permite la precisión y aplicación de metodologías de mayor control ambiental.

Siembra aérea

El agrónomo de la empresa puntualizó que en el caso de las pasturas, la principal ventaja de la siembra aérea es la posibilidad de sembrar sobre otros cultivos en crecimiento, como se hizo sobre el cultivo de maíz, de forma que cuando éste es picado para silaje, el nuevo cultivo ya ha comenzado su crecimiento.

La siembra aérea ha demostrado ser una alternativa con ventajas para la siembra de grandes superficies por su simplicidad operativa, rapidez de implementación y bajos costos relativos, sobre todo, cuando se la emplea en sistemas mixtos sobre cultivos de verano. En diferentes ambientes, con diversos suelos y condiciones climáticas, inclusive con diferentes fines.

«El proyecto nació el año pasado con el objetivo de ganar tiempo, estamos haciendo aérea de un verdeo de invierno Raigrás con Vicia. Se siembra sobre el cultivo de maíz, la idea es no esperar cosechar el maíz para sembrar, sino adelantarnos y una vez que tengamos la cosecha de maíz ya sale el cultivo implantado. En esta región donde tenemos un período de heladas más reducido que en la pampa húmeda, el desafío es ganar tiempo y poder tener un doble cultivo en el año», destacó Nicolás García ingeniero de AB Agro.

Se trata de una combinación de una gramínea con una leguminosa, las bondades de la vicia (leguminosa) hace una fijación biológica del nitrógeno, se inocula con una bacteria previamente antes de la siembra y con ese inóculo se hace una simbiosis entre la planta y la bacteria, se generan unos nódulos que captan el aire atmosférico (nitrógeno) lo transforman para que sea tomado por la planta y queda algo de ese nitrógeno en el suelo, entonces el maíz lo puede tomar, con esto se reduce la fertilización química.

Uno de los aspectos fundamentales de este tipo de siembra es «que nos permite es entrar con un cultivo en pie, lo cual con una siembra terrestre sería imposible porque tenemos plantas ya instaladas en el lote y se podrían dañar. Además se debe tener en cuenta en este caso, el agua posterior a la siembra que es lo que le da el éxito a la plantación, a través de la acción que hacemos mediante el riego por pivot».

El agrónomo valoró las grandes ventajas que tiene esta zona en relación a los cultivos que lleva adelante AB Agro, «al estar más al sur tenemos días más largos en verano (una mayor heliofanía) que se traduce que hace más fotosíntesis la planta, y lo que es una desventaja que no llueva, por otro lado es ventaja porque tenemos más días de sol y no tanto nublado, desde el punto de vista de la planta es muy bueno, sumado a que podemos manejar el riego con la ventaja que nos ofrece el río Colorado, estamos haciendo un balance hídrico».

Rendimiento

La empresa avanza e invierte en equipos de riego, «la idea es seguir creciendo con el área bajo riego que nos permita esa rotación y que los cultivos se estabilicen en cuanto a rendimiento y tener resultados positivos. Hoy son buenos y sobre todo ahora empezamos a usar el biofertilizante, que es el subproducto que sale de la planta de Bio-Gas. Eso nos va a mejorar sustancialmente los rendimientos porque estamos haciendo ya una nutrición más balanceada», adelantó García.

«En general estamos limitados con la superficie, sembrando alrededor de 1200 hectáreas, para el planteo que tiene la empresa de una alta demanda principalmente del cultivo de maíz que es el feed-lot por un lado y por otro la planta de bio-.gas pronto a inaugurarse. Eso hace que quizá tengamos bastante secuencia de cultivo de maíz dentro de la rotación, agronómicamente sería ideal hacer una rotación con pasturas, pero es un proceso que va creciendo», sostuvo.

Tecnología

Una gran virtud de la empresa es siempre estar a la vanguardia de todo tipo de maquinarias, «no solo en la siembra aérea, también tenemos equipamiento para hacer siembra variable, lo que se llama agricultura de precisión, la densidad de semillas y fertilizante acorde a un rendimiento de cada metro cuadrado», concluyó García.