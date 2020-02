Ziliotto en Casa Rosada reclamó por Portezuelo

El gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, mantuvo hoy por la mañana una importante reunión en Capital Federal con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. En ella reiteró la necesidad de que se reúna el Consejo de Gobierno de COIRCO para evaluar el proyecto Portezuelo y también formalizó un pedido de avanzar y establecer alianzas estratégicas entre YPF y PAMPETROL.

El jefe de Estado provincial concretó un importante encuentro en Casa Rosada de la cual participaron los citados funcionarios nacionales. La situación actual de la Provincia y los desafíos que podrían llegar de la mano de un salto cualitativo pampeano en materia energética, resultaron los ejes que atravesaron la reunión. En sintonía con la buena recepción que los funcionarios nacionales le dieron al gobernador de La Pampa, los visitantes no dejaron pasar la oportunidad de reiterar la urgente convocatoria a que se reúna el Consejo de Gobierno de COIRCO para analizar el impacto del proyecto Portezuelo del Viento tratando así de minimizar el riesgo que representa el manejo de los ríos por parte de la provincia de Mendoza.

Ante los funcionarios nacionales, Ziliotto, expuso que el reclamo por revisar el proyecto mendocino ya no es solo pampeano sino que, como ocurriera recientemente en su visita a Casa de Piedra, también la provincia de Río Negro elevó la queja en la voz de la gobernadora, Arabel Carreras. “El compromiso de Río Negro en la causa Río Colorado nos permite ver que la esperanza de racionalidad crece y que el impacto ambiental y humano se valore por encima del desarrollo económico discrecional para una sola provincia en perjuicio de todas las demás”, reflexionó Ziliotto. Reconocimiento Dentro del encuentro el jefe de Gabinete destacó el plan estratégico que impulsa La Pampa para transformarse en un “productor” de energía y no sólo en “consumidor”, lo cual “le permitirá entrar dentro del mercado de energía y consolidar su autonomía en miras de atraer nuevas inversiones”, expuso. El elogio del funcionario nacional resultó el disparador para que Ziliotto pusiera en la agenda de la reunión un pedido concreto para avanzar en una alianza estratégica entre YPF y PAMPETROL, para lograr así un vínculo virtuoso que permita el desarrollo y la capitalización de la producción hidrocarburífera pampeana.